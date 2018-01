Terremoto de 6,8 graus atinge o Japão Um terremoto de 6,8 graus na escala Richter estremeceu hoje a costa oeste do Japão. O epicentro do tremor, ocorrido pouco depois das 7h locais, foi registrado a cerca de 110 quilômetros da Península de Kii. O terremoto foi sentido com maior intensidade nas cidades de Nara e Wakayama, onde edifícios mais altos oscilaram. As autoridades emitiram alertas de "tsunami" - ondas gigantescas que podem se formar no mar depois de um terremoto. Segundo a rede de televisão japonesa NHK, uma mulher ficou ferida, mas não há informações sobre possíveis danos causados pelo terremoto.