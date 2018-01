Terremoto de 6,9 graus sacode o sul da Grécia Um terremoto de 6,9 graus de magnitude na escala Richter atingiu neste domingo o sul da Grécia, mas ainda não há informações sobre a existência de vítimas, informou o Instituto Geológico da Universidade de Salonica. Já o Instituto Geológico de Atenas indicou que a magnitude foi de 6,4 graus na escala Richter, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, de 6,7. De acordo com a Universidade de Salônica, o abalo foi registrado às 13h34 (9h34 de Brasília). O epicentro foi no mar Mediterrâneo, 215 quilômetros ao sul de Atenas, entre a parte ocidental da ilha de Creta e a península do Peloponeso. O terremoto foi sentido em toda a Grécia. A Defesa Civil comunicou que, além de desconhecer se houve vítimas, também não identificou possíveis danos ocorridos. Muita sorte O sismólogo Iannis Stavracacis, do Instituto Geológico de Atenas, disse que ocorreram quatro pós abalos de até 5 graus de intensidade na escala Richter. Ele acrescentou que o tremor se deveu à movimentação na falha tectônica no sudoeste do mar Mediterrâneo, entre Creta e a península do Peloponeso. "Tivemos muita sorte devido à profundidade, de 75 quilômetros, do epicentro do terremoto, ou as conseqüências teriam sido maiores", declarou Stavracacis. O especialista destacou que, com 99% de segurança, o abalo principal foi registrado às 11h34 (9h34 de Brasília). O epicentro foi numa zona marítima, 215 quilômetros ao sul de Atenas, entre a parte ocidental da ilha de Creta e a península do Peloponeso. O ministro da Defesa grego, Spilios Spiliotopulos, ordenou que o Grupo Delta de Catástrofes fique em alerta para enfrentar qualquer conseqüência do tremor que afetou todo o país. Os integrantes do grupo, que estavam dispensados por causa das festas do Natal grego - a Igreja Católica Ortodoxa comemora a data em 6 de janeiro-, foram convocados para se apresentarem em suas unidades. Os especialistas indicaram que pode haver novos abalos, razão pela qual aconselharam precaução aos habitantes de Creta.