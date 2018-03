Terremoto de 6 graus sacode sul do Japão sem deixar vítimas

Um terremoto de 6 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu nesta terça-feira, 8, os arquipélagos de Amami e Okinawa (sul do Japão). Não há registro de vítimas ou de danos materiais, informou a Agência Meteorológica japonesa. A Agência Meteorológica do Japão indicou que o terremoto ocorreu às 16h42 (4h42 de Brasília) e alcançou uma intensidade cinco na escala japonesa fechada de sete, que se centra mais nas zonas afetadas do que na magnitude do tremor. Segundo o organismo, não foi necessário emitir um alerta de tsunami. O terremoto se originou na ilha de Okinawa e foi sentido principalmente na ilha de Yoron, no arquipélago de Amami, situado ao sul da ilha de Kyushu.