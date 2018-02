Terremoto de 6.7 graus atinge leste do Japão

Um terremoto de magnitude 6.7 atingiu o leste do Japão no início desta quinta-feira, 7. O abalo foi sentido em uma área ampla, incluindo a cidade de Tóquio, disse a agência de meteorologia do Japão. O terremoto, que aconteceu à 1h45 desta quinta no horário local, teve seu epicentro ao leste de Tóquio, no Oceano Pacífico. Não há relatos imediatos de vítimas ou prejuízos depois do tremor, que registrou 5 pontos na escala japonesa de 7 em alguns lugares no nordeste de Tóquio. Não é esperado que se forme um tsunami decorrente do tremor, mas podem haver leves alterações no nível do mar, disse a agência em seu site.