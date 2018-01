Terremoto de 7,1 graus na escala Richter atinge ilhas Fiji Um forte tremor de 7,1 graus na escala Richter atingiu hoje a região das ilhas Fiji, no Pacífico, mas não há informações sobre vítimas. O epicentro do terremoto ficou 400 quilômetros ao sudeste de Suva, a capital das ilhas Fiji, e a 579 quilômetros de profundidade. O tremor aconteceu às 10h13 (20h13 de Brasília), mas não há informações sobre danos. Devido à grande profundidade do epicentro um sismólogo do Departamento de Recursos e Mineração de Fiji negou a formação de ondas gigantes ou "tsunamis". O arquipélago das ilhas de Fiji, formado por mais de 300 ilhas e ilhotas é atingido regularmente por tremores, a maioria de baixa magnitude, por estar situado no "Círculo de Fogo do Pacífico", um conjunto de fronteiras de placas tectônicas que percorrem esse oceano.