Terremoto de 7,2 graus atinge o sudoeste do Paquistão

Associated Press

ISLAMABAD - Um terremoto de 7,2 graus na escala Richter atingiu o sudoeste do Paquistão nesta terça-feira, 18, segundo informações do Centro de Geologia dos Estados Unidos (USGS) em seu website. A região fica próxima à fronteira do Afeganistão.

O tremor aconteceu à 1h55 da manhã (horário local) no Baluchistão, a cerca de 55 quilômetros de Dalbantin, onde os EUA mantêm uma base onde conduzem operações de guerra.

A TV local diz que o terremoto foi sentido em diversas províncias paquistanesas.

Terremotos são comuns na região. Um sismo de magnitude 7,6 em outubro de 2005 matou cerca de 80 mil pessoas no noroeste do Paquistão e Caxemira, e deixou mais de 3 milhões de desabrigados.

Anteriormente o terremoto havia sido classificado como 7,4 na escala Richter. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.