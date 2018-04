Terremoto de 7,2 graus deixa 42 feridos na Indonésia

Pelo menos 42 pessoas ficaram feridas e centenas de casas e edifícios foram destruídos depois que um forte terremoto atingiu a ilha indonésia de Sulawesi, próximo às Filipinas. O tremor de 7,2 graus na escala Richter atingiu o mar à 1h34, hora local (15h34 de Brasília), levando a agência de geofísica da Indonésia a emitir um alerta de tsunami, que depois foi revogado. O diretor do centro de crise do Ministério da Saúde, Rustam Pakaya, informou que o terremoto causou o desabamento de parte do principal hospital da região, obrigando à remoção dos pacientes. Vários tremores secundários de até 6,3 graus na escala Richter ocorreram depois do tremor principal, segundo a Pesquisa Geológica dos EUA. O epicentro do tremor foi a aproximadamente 320 quilômetros da ilha de Sulawesi e a uma profundidade de 20 quilômetros. Até o momento, os locais mais danificados são os povoados de Melonguane e Kabaruan. Quase 500 construções sofreram danos, incluindo várias escolas. Dos 42 feridos, dez estariam em condições graves. Quase 12 horas depois do primeiro grande tremor, réplicas, de entre 5 e 6,3 graus, afetaram a região e gerando pânico entre os habitantes. Em um primeiro momento, a Indonésia havia alertado sobre a possibilidade de um tsunami, por se tratar de um maremoto de grande intensidade em um ponto próximo à costa, mas retirou o viso pouco depois, o que acabou sendo confirmado pelo Centro de Alertas do Pacífico dos Estados Unidos. A Indonésia fica sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por cerca de sete mil terremotos ao ano, a maioria de baixa magnitude. Em 26 de dezembro de 2004, um maremoto registrado em Sumatra provocou um tsunami que gerou destruição em varias nações banhadas pelo Oceano Índico e causou a morte a mais de 226 mil pessoas.