Terremoto de 7,3 graus atinge Indonésia Um terremoto de 7,3 graus de magnitude na escala Richter atingiu a Indonésia na madrugada desta quarta-feira, segundo anunciou o Instituto Americano de Acompanhamento Geológico (USGS), que monitora a atividade sísmica no mundo. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. O epicentro do abalo foi localizado a 140 quilômetros ao sul de Bengkulu, na ilha de Sumatra. Algumas horas depois do abalo, os cientistas anunciaram a formação de uma onda gigantesca perto da costa da Indonésia, mas não afirmaram se esta pode atingir o continente. Em junho do ano passado, mais de 100 pessoas morreram em conseqüência de um outro tremor que atingiu a região.