Terremoto de 7,3 graus atinge Sumatra e espalha pânico

Um poderoso terremoto atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, nesta segunda-feira, 25, espalhando pânico e um breve alerta de tsunami. Até o momento não há informações sobre danos e feridos. De acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o terremoto - que também foi sentido em Cingapura - é de magnitude 7,3 e foi registrado a 35 quilômetros de profundidade. Já de acordo com a agência indonésia de meteorologia, o tremor teria ocorrido a 10 quilômetros de profundidade. "As pessoas entraram em pânico, mas não houve grandes movimentos de terra na superfície, embora tenha havido um alerta de tsunami", disse um policial na cidade de Begkulu. No momento em que deu a entrevista para a Reuters, no entanto, ele ainda não tinha contactado a cidade de Muko-Muko, mais próxima ao epicentro. Além do tremor original, que foi registrado a 300 quilômetros de Bengkulu e a 160 quilômetros a sudoeste de Padang, duas grandes réplicas foram registradas - uma de 6,7 e a outra de 6,9 graus na escala Ritcher. De acordo com o Centro de Monitoramento de Tsunami do Pacífico, não há riscos de tsunamis com grande poder destrutivo, embora possa haver pequenos maremotos em pontos isolados.