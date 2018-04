Terremoto de 7,4 graus atinge sudoeste do Paquistão Um terremoto de magnitude de 7,4 graus na escala Richter atingiu a região sudoeste do Paquistão no final da tarde de hoje (às 1h23 da madrugada da quarta-feira, pela hora de Islamabad), informou o Centro de Geologia dos Estados Unidos (USGS) em seu website. O sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, a 55 quilômetros da cidade de Dalbadin, perto da fronteira com o Irã e o Afeganistão, na região do Baluquistão. Não existem ainda informações sobre prejuízos e vítimas.