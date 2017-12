Terremoto de 7,5 graus atinge Moçambique m forte terremoto de 7,5 graus na escala Richter atingiu o norte de Moçambique no início desta quinta-feira, forçando milhares de pessoas a permanecerem nas ruas por causa do risco de desabamento de prédios. O tremor, que atingiu várias cidades do país africano, também foi sentido na fronteira com a África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. A rádio estatal moçambicana informou que o epicentro do terremoto foi identificado em Espungabera, uma pequena cidade rural perto da fronteira com o Zimbábue. Não há registro de vítimas e ainda não se sabe a extensão dos danos.