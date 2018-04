Terremoto de 7,8 graus abala Ilha de Sumatra Um terremoto de 7,8 graus causou pânico ontem na Ilha de Sumatra, no noroeste da Indonésia. Logo depois do tremor, boa parte da ilha ficou sem energia e um alerta de tsunami foi emitido pela Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia. Milhares de habitantes das áreas costeiras abandonaram suas casas em busca de regiões mais altas. Até a noite de ontem, as autoridades indonésias não tinham registros de vítimas ou estragos causados pelo tremor.