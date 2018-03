Terremoto de 7,9 graus sacode península russa Um terremoto de 7,9 graus na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a península russa de Kamchatka, no Pacífico, destruindo parcialmente o povoado de Tilichiki, a mais de 7 mil quilômetros a leste de Moscou, mas sem causar mortes, informaram as autoridades locais. Em Tilichiki ficaram parcialmente destruídos uma escola, duas creches e um hospital, segundo o departamento de Emergências de Kamchatka. A fonte informou à agência Itar-Tass que várias pessoas sofreram ferimentos leves. Em decorrência do abalo em Tilichiki, situado na região autônoma de Koriakia, foram cortadas as redes de eletricidade e de calefação, assim como os serviços telefônicos. O tremor também causou alguns danos nas povoados de Ossora e Korf, onde o aeroporto local ficou interditado.