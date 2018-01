Terremoto de 7 graus atinge Japão Um forte terremoto atingiu a região nordeste do Japão, provocando interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas áreas, o fechamento de algumas estradas e ferrovias. O principal aeroporto de Tóquio, Haneda, foi fechado por algum tempo. As autoridades afirmaram que cinco pessoas ficaram feridas. O terremoto atingiu 7 graus na escala Richter e seu epicentro foi identificado cerca de 64 quilômetros abaixo da superfície do mar e 19 quilômetros da costa nordesde da cidade de Miyagi, informou a Agência de Meteorologia do Japão. Os edifícios em Tóquio, pouco mais de 400 quilômetros do centro do terremoto, balançaram, causando pânico na capital. A agência de meteorologia disse não haver risco de tsunami, ondas gigantes provocadas por atividade sismológica. Taiwan Taiwan também foi atingido por um terremoto nesta segunda-feira, com magnitude de 4,9 graus na escala Richter, mas não há registro de prejuízos.