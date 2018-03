Terremoto de escala 6,8 no Pacífico atinge a costa de Papua Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 6,8 ocorreu, neste sábado, 24, no Oceano Pacífico, com epicentro cerca de 180 quilômetros a sudoeste de Rabaul, em Papua Nova Guiné, segundo informado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o comunicado, o terremoto foi medido a uma profundidade de 60 km. Em uma breve declaração, o Centro de Avisos de Tsunamis no Pacífico (PTWC) disse: "Com base em todos os dados disponíveis, um destrutivo do Pacífico tsunami não é esperado"./Reuters

