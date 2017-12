Terremoto de forte intensidade atinge o Caribe Um terremoto de forte intensidade atingiu neste domingo regiões de Cuba, da Jamaica e das ilhas Cayman, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), com sede no Colorado. O terremoto, com uma magnitude de 6,1 na escala aberta de Richter, teve seu epicentro no Mar do Caribe, cerca de 120 quilômetros ao noroeste de Montego Bay (Jamaica) e de 200 ao sudoeste de Bayamo (Cuba), de acordo com informações do centro do Colorado. Apesar de afastado do litoral, o tremor foi sentido na Jamaica, nas ilhas Cayman e em Guantánamo (Cuba), segundo indicou à EFE Rafael Abreu, geólogo do USGS. Em razão da distância do litoral, o USGS não acredita que o tremor, registrado pouco depois das 16 horas (19 horas de Brasília), tenha deixado danos materiais ou vítimas. Autoridades na Jamaica e nas Ilhas Cayman indicaram que, até o momento, não foram registrados danos ou feridos.