Terremoto de magnitude 5,4 atinge com força a Costa Rica

SAN JOSÉ - Um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atingiu com força, na madrugada desta sexta-feira, 23, boa parte da Costa Rica, segundo informações do Observatório Vulcanológico e Sismológico (Ovsicori).

O tremor aconteceu às 1h37 (horário local, 4h37 de Brasília) com epicentro a 9,1 quilômetros da cidade turística de Quepos, localizada na província de Puntarenas, na costa do Pacífico Central do país.

O terremoto, que se originou a 18 quilômetros de profundidade, foi sentido com força em toda a costa central do Pacífico, assim como no centro do país, onde fica a capital San José e as principais cidades.

Nas comunidades próximas ao epicentro, as pessoas relataram a queda de objetos e outras afirmam nas redes sociais do Ovsicori e a Rede Sismológica Nacional que deixaram suas casas assustadas pela intensidade do movimento.

As autoridades ainda não informam sobre danos materiais ou vítimas.

A Costa Rica é um país de frequente atividade sísmica e seus habitantes sentem dezenas de tremores a cada ano. /EFE