Terremoto de magnitude 5,6 atinge capital do Peru Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a capital do Peru, Lima, na noite de sexta-feira. Não foram registrados danos ou feridos. O tremor teve epicentro 78 quilômetros a sul-sudeste de Lima e profundidade de 45 quilômetros, segundo dados do Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês). Fonte: Associated Press.