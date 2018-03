Terremoto de magnitude 5,7 atinge ilhas ao norte do Japão Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu neste domingo a costa das quase desabitadas ilhas Kuril, no oceano Pacífico, segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro deste temor ocorreu a 238 quilômetros a oeste de Kurilsk, nas Ilhas Kuril, a uma profundidade de 34 quilômetros. As ilhas ficam ao norte de Hokkaido, no Japão, e ao sul de Kamchatka, na Rússia. Não se emitiu alerta de Tsunami.