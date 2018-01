Terremoto de magnitude 5,8 atinge a Nova Zelândia

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu a cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, neste domingo, mas não houve relatos imediatos de danos graves. O tremor aconteceu quase cinco anos após um poderoso terremoto, que destruiu grande parte do centro da cidade.

O terremoto deste domingo foi forte o suficiente para levar alguns varejistas a retirarem clientes de suas lojas, enquanto itens de prateleiras foram sacudidos pelos incidente. A polícia informou que foi observado um pouco de deslizamento de pedras em Scarborough Hill, no leste da cidade. As pessoas foram aconselhadas a ficarem longe de áreas afetadas.

O serviço de ambulância de St. John relatou que várias pessoas sofreram ferimentos leves por quedas enquanto corriam para se abrigar do terremoto.

O incidente ocorreu perto do aniversário do tremor anterior, de magnitude 6,3, ocorrido em 22 de fevereiro de 2011, que arrasou grande parte do centro da segunda maior cidade da Nova Zelândia e matou 185 pessoas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o centro do terremoto de domingo foi localizado a 17 quilômetros a leste da cidade, a uma profundidade de 8 quilômetros, o que é relativamente raso. Sismos superficiais tendem a ser sentidos de maneira mais forte. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.

O incidente foi um dos maiores desde 2011 e pessoas de toda a região relataram sentir o chão tremer. A Nova Zelândia encontra-se no "Círculo de Fogo", um arco de falhas sísmicas em todo o Oceano Pacífico, onde terremotos são comuns.