Terremoto de magnitude 5 atinge ilha grega de Samos Um terremoto de magnitude 5,0 atingiu a ilha grega de Samos, no Mar Egeu, perto da costa da Turquia, segundo informações preliminares do Instituto Geodinâmico de Atenas. Já o Centro Geológico dos Estados Unidos informou que a magnitude do terremoto foi de 4,8, a uma profundidade de 17,6 quilômetros. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas. O instituto grego informou que o terremoto aconteceu às 5h28 (de Brasília), a 280 quilômetros leste de Atenas. Terremotos são comuns na Grécia e na Turquia.