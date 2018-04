Terremoto de magnitude 5.1 atinge ilha das Filipinas Um terremoto moderado de magnitude 5.1 atingiu o sul das Filipinas no início de domingo, de acordo com o Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. Não há informações de danos nem aviso de tsunami. O terremoto atingiu a ilha da Mindanao a uma profundidade de 10 quilômetros, 55 quilômetros ao sul da cidade de Surigao, capital da província de Surigao do Norte. As Filipinas são formadas por mais de sete mil ilhas em uma região onde as placas tectônicas se encontram, provocando frequentes abalos sísmicos e atividade vulcânica. Três terremotos mais fortes, de magnitude entre 7,3 e 7,4, aconteceram sob o mar perto de Mindanao em uma única manhã de julho, chacoalhando a ilha, mas provocando poucos danos. O último grande terremoto a provocar destruição e morte nas Filipinas ocorreu em 1990, quando um tremor de magnitude 7,7 matou 2.400 pessoas no norte do país. As informações são da Dow Jones.