Terremoto de magnitude 6,2 atinge Guayaquil, no Equador

QUITO - Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu os arredores de Guayaquil, a maior cidade do Equador, nesta sexta-feira, 17. Segundo autoridades locais, ainda não há relatos de danos ou vítimas.

De acordo com o Instituto Geofísico do Equador (IGE), o tremor ocorreu a 26 quilômetros do centro da cidade, com uma profundidade de 11 quilômetros.

O Equador foi alvo de um tremor em 2016, na província de Esmeraldas, que deixou quase 700 mortos. /EFE