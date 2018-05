Terremoto de magnitude 6,2 atinge o sul do México Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu hoje a costa do Estado de Chiapas, no sul do México, segundo informou o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor ocorreu às 12h45 (horário local), a uma profundidade de 66,1 quilômetros.