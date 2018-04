Terremoto de magnitude 6,3 atinge costa da Argentina Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu hoje uma área no Oceano Atlântico na costa da Argentina, mas não há relatos de danos ou vítimas, segundo o governo dos Estados Unidos. O epicentro do tremor, que ocorreu às 8h locais (10h de Brasília), foi localizado na Passagem de Drake, 352 quilômetros ao Sul-Sudeste de Ushuaia, Argentina, segundo o Instituto de Sismologia dos Estados Unidos (USGS, US Geological Survey).