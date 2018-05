Terremoto de magnitude 6,4 atinge Nova Zelândia

O terremoto ocorreu a 1h02 (horário local), a uma profundidade de 8 quilômetros. A agência norte-americana Administração Atmosférica Oceânica Nacional afirmou que não havia risco de tsunamis generalizados. Já o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta local de tsunami, mas sem a ameaça de ocorrência de uma onda gigante destrutiva.

A Nova Zelândia fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona com frequente atividade tectônica, onde geralmente ocorrem terremotos. A segunda maior cidade do país, Christchurch, foi devastada por um terremoto de magnitude 6,3 em fevereiro, que matou 181 pessoas. Em setembro passado, houve outro violento terremoto no país, de magnitude 7,1. As informações são da Dow Jones.