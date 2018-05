Terremoto de magnitude 6,5 atinge o sudeste do Irã Um terremoto de magnitude 6,5 sacudiu o sudeste do Irã na noite de hoje, danificando imóveis, mas sem causar vítimas, segundo informações iniciais divulgadas pela mídia local. A emissora estatal de televisão da República Islâmica informou que o tremor de terra atingiu Hosseinabad, um povoado habitado por algumas centenas de pessoas no sudeste do país, às 22h12 locais (16h42 no horário brasileiro de verão).