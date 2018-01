Terremoto de magnitude 6,5 mata 8 na China

PEQUIM - O terremoto de 6,5 de magnitude registrado em uma remota região da província central chinesa de Sichuan nesta terça-feira, 8, pode ter deixado pelo menos 100 mortos e milhares de feridos - informou a Comissão Nacional para a Redução de Desastres da China. Há oito mortes confirmadas.

Mais de 130 mil casas podem ter sido danificadas, segundo um comunicado divulgado no site institucional, com base em uma análise preliminar do sismo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o epicentro do terremoto foi localizado a quase 300 km ao norte da capital provincial e a uma profundidade de 10 km. A zona é cenário frequente de terremotos. / AFP