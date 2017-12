Terremoto de magnitude 6,5 deixa três mortos e sete feridos na Indonésia

JACARTA - Um terremoto de magnitude 6,5 deixou ao menos três mortos, sete feridos e mais de 100 prédios destruídos no fim da noite desta sexta-feira, 15, na ilha de Java, na Indonésia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi a 92 quilômetros de profundidade, cerca de 52 quilômetros a sudoeste de Tasikmalaya, cidade com cerca de 1,7 milhão de habitantes.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia calculou em 6,9 a magnitude do terremoto e emitiu um alerta de tsunami nas províncias de Java Ocidental, Java Central e Yogyakarta, mas o aviso foi cancelado horas mais tarde.

As vítimas, todas elas indonésias, são duas mulheres de 80 e 34 anos e um homem de 60, detalhou o diretor de informação da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, em um comunicado.

O Banyumas Hospital, na região central, foi destruído, e cerca de 70 pacientes tiveram de ser levados para um abrigo. No Twitter, Nugroho compartilhou fotos do atendimento e das edificações destruídas.

Pasien di RSUD Banyumas dievakuasi keluar bangunan akibat gempa 6,9 SR. pic.twitter.com/yzTWMfZBTB — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) 15 de dezembro de 2017

Kanopi Bank Jateng di Kecamatan Karangkobar Banjarnegara mengalami kerusakan akibat gempa 6,9 SR. pic.twitter.com/4PZN3MjUDr — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_BNPB) 15 de dezembro de 2017

O porta-voz informou que 43 edifícios foram destruídos e 65 sofreram danos moderados devido ao tremor, que afetou levemente a província de Yogyakarta. O terremoto foi sentido a mais de 210 quilômetros de distância de Jacarta, capital da Indonésia. Em 2004, um forte terremoto no norte da ilha de Sumatra causou um tsunami que matou cerca de 230 mil pessoas. /Reuters e EFE