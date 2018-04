Terremoto de magnitude 6,6 atinge a Costa Rica

O epicentro do terremoto, que ocorreu às 18h45, no horário local (22h45 de terça-feira, no horário de Brasília), deu-se a 140 quilômetros a oeste da capital, San José, e a apenas 10 quilômetros da cidade de Hojancha. O tremor ocorreu a 40 quilômetros de profundidade.

Residentes em várias regiões da Costa Rica disseram às emissoras locais de rádio e TV que haviam sentido um forte abalo. Sismólogos locais mediram o terremoto de 6,2 graus na escala Richter.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, sediado no Havaí, emitiu um boletim informando que "não havia nenhuma ameaça generalizada de tsunami". Entretanto, o Centro de Alerta advertiu que terremotos dessa magnitude "podem gerar tsunamis destrutivos ao longo da costa", localizada a 100 quilômetros do epicentro.

Em setembro, um poderoso terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa do pacífico do país, derrubando brevemente linhas de energia. O tremor ainda danificou telhados e causou pânico na população, contudo, não houve relatos de vítimas. As informações são da Dow Jones.