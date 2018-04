Terremoto de magnitude 6,7 atinge costa da Indonésia Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a costa da ilha indonésia de Sumbawa, informou a agência meteorológica do país no final do domingo (horário local). O terremoto aconteceu a 50 quilômetros a noroeste de Raba em Sumbawa, numa profundidade também de 50 quilômetros, informou a agência em comunicado. O órgão também emitiu um alerta de tsunami. O Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico, controlado pelos Estados Unidos, disse que há uma "possibilidade muito pequena" de um tsunami afetar o litoral a mais de 100 quilômetros do epicentro do temor. Autoridades da agência meteorológica indonésia disseram não ter recebido informações sobre vítimas até o momento. Eles acrescentaram, no entanto, que o tremor foi forte o bastante para ser sentido em Dempasar, capital do balneário turístico de Bali, localizado a uma distância de 400 quilômetros. A Indonésia, país localizado numa região de intensa atividade sísmica conhecida como "Anel de Fogo do Pacífico", foi atingida por um forte terremoto em dezembro de 2004, causador de um tsunami devastador no Oceano Índico, que matou mais de 230 mil pessoas na região. Entre os mortos estavam 170 mil indonésios. (Por Mita Valina Liem)