Terremoto de magnitude 6,9 atinge Golfo da Califórnia, no México

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu hoje o Golfo da Califórnia, informa o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, nas iniciais em inglês) em sua página na internet. Não há informações iniciais sobre vítimas ou danos.

O tremor ocorreu às 15h53, pelo horário brasileiro de verão, a apenas dez quilômetros de profundidade.

O sismógrafos do USGS localizaram o epicentro em uma área do Golfo da Califórnia a 105 quilômetros de Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa, e a 1.200 quilômetros da Cidade do México.

O Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico disse que o tremor não gerou um fenômeno como esse, mas que poderia causar ondas mais altas no local.

Com Reuters