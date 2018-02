Terremoto de magnitude 6.1 atinge ilhas Sandwich do Sul Um terremoto de magnitude 6.1 na escala Richter sacudiu hoje as ilhas Sandwich do Sul, no sul do Oceano Atlântico, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Não houve registro imediato de danos, feridos ou tsunami no local que é administrado pela Grã-Bretanha e reivindicado pela Argentina.