Terremoto de magnitude 6.5 atinge as Ilhas Salomão Um terremoto de magnitude 6.5 atingiu as Ilhas Salomão, no Pacífico, às 10h20 (horário local, 8h20 no horário de Brasília) desta quarta-feira. De acordo com o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do tremor foi em uma profundidade de apenas 22,9 quilômetros, na costa sul da Ilha, 39 quilômetros de distância da capital, Honiara. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.