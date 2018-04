Terremoto de magnitude 7,0 atinge mar na Indonésia O serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que um terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter abalou hoje a região de Kepulauan Talaud, na província de Sulawesi, na Indonésia. O USGS havia estimado preliminarmente a magnitude do tremor em 7,5. As autoridades da Indonésia emitiram um alerta de tsunami. O abalo aconteceu à 1h34 locais a uma profundidade de 35 quilômetros, com epicentro 327 quilômetros a nordeste de Manado (Sulawesi); 328 quilômetros a norte-noroeste de Ternate, nas ilhas Molucas, também na Indonésia; 323 quilômetros a sul-sudeste de General Santos, na ilha de Mindanao, nas Filipinas; e 947 quilômetros a oeste-noroeste de Koror, em Palau. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), enviou mensagem à sua unidade em Ewa, no Havaí, dizendo que "com base em todos os dados disponíveis, um tsunami destrutivo que afete todo o Pacífico não é esperado e não há ameaça de tsunami para o Havaí". Outro comunicado do centro diz que "nenhuma ameaça de um tsunami amplo e destrutivo existe, com base nos dados históricos de terremotos e tsunamis". "Contudo, terremotos desse tamanho às vezes geram tsunamis locais, que podem ser destrutivos ao longo das costas localizadas dentro de um raio de 100 quilômetros do epicentro. As autoridades na região do epicentro deveriam estar cientes disso e tomar medidas apropriadas." As informações são da Dow Jones.