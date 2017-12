Terremoto de magnitude 7,2 atinge o sul de Taiwan Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o sul de Taiwan nesta terça-feira, informou o centro de pesquisas geológicas dos Estados Unidos em seu site. Não há relatos imediatos sobre danos. A central meteorológica de Taiwan informou que o terremoto atingiu a escala de 6,7 e foi localizado a uma profundidade de 22 quilômetros. O epicentro foi registrado no sudoeste da península de Hengchun, ao sul da ilha. A rede de televisão britânica Sky News, citando a agência de meteorologia do Japão, disse que o terremoto provocou um tsunami que se dirige para as Filipinas. Autoridades filipinas disseram, no entanto, haver poucas possibilidades de um tsunami atingir sua costa. "Não há motivo para emitir um alerta de tsunami porque não há perigo", afirmou Anthony Golez, porta-voz do comitê nacional de coordenação de desastres do governo. Em Taiwan, a rede de televisão TVBS informava sobre fumaça, mas não fogo, na refinaria chinesa de Corp Talin, instalada próxima à cidade de Kaohsiung. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que nenhum grande tsunami era esperado, embora fosse possível ocorrer um maremoto.