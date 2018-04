Terremoto de magnitude 7,2 atinge Paquistão

Um terremoto de 7,2 de magnitude na escala Richter (que vai até nove) atingiu o Paquistão na madrugada desta quarta-feira, horário local.

Províncias no sudoeste do país foram as mais afetadas. O tremor também foi sentido na Índia e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Temendo novos tremores, muitos preferiram passar madrugada na rua.

O terremoto ocorreu em um horário em que a maior parte da população estava em casa. Uma mulher conta que acordou ao sentir sua cama tremer e que saiu correndo da casa com seus filhos.

Assustados, muitos paquistaneses decidiram permanecer na rua horas após o terremoto, temendo novos tremores de terra.

Segundo relatórios iniciais, este terremoto causou danos limitados. Mas autoridades do Paquistão ainda mapeiam áreas remotas na província de Baluchistão (oeste do país) para determinar a extensão dos prejuízos.