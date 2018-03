Segundo o Instituto, após o terremoto foi dado um alerta de tsunami para a Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá e México. Apesar disso, não se tem relatos de danos ou feridos em consequência do tremor. De acordo com o USGS, não se sabe se um tsunami foi gerado, mas "parece se tratar de um terremoto lento, com adicional potencial de tsunami". As informações são da Dow Jones.