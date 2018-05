Terremoto de magnitude 7,4 atinge ilhas no sul do Japão Um terremoto de magnitude 7,4 sacudiu na madrugada de quarta-feira (horário local) as Ilhas Bonin, o que levou a um alerta de tsunami para a região em torno do arquipélago, informa a agência Dow Jones. Apesar da força do terremoto, não há informações iniciais sobre vítimas nem danos.