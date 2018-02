Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no Irã Um terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta terça-feira em território iraniano, a 83 quilômetros da cidade de Khash, que fica numa região montanhosa do sudeste do Irã. O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 15,2 quilômetros, foi sentindo também em regiões do Oriente Médio, Paquistão e Índia.