Terremoto de magnitude 7 atinge região central do Peru São Paulo, 24/08/2014 - Um terremoto de magnitude 7 atingiu a região central do Peru, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor foi registrado a 42 quilômetros a nor-nordeste da cidade de Tambo, com profundidade de 58,9 km, às 18h21 (horário local, 20h21 de Brasília). Não há alerta de tsunami.