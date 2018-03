Segundo do USGS, o tremor ocorreu às 2h26 (horário local, 13h26 de sexta-feira em Brasília), perto da Ilha Santa Cruz, que integra as Ilhas Salomão, a uma profundidade de 26 quilômetros. O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico disse que não há riscos do surgimento de um tsunami. As informações são da Dow Jones.