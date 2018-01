Terremoto de quatro graus atinge Filipinas Um terremoto de quatro graus atingiu hoje a zona central das Filipinas, um dia depois de outro tremor de 5,5 graus na escala Richter ser registrado na ilha de Luzón. Em nenhum dos dois casos há notícias de vítimas ou de danos materiais. Segundo o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, o epicentro foi registrado a 400 quilômetros ao sul de Manila. Os dois tremores aconteceram pouco depois de outros terremotos fortes nesta zona do Pacífico, um na Papua Nova Guiné, de 6,2 graus, e outro ainda de maior intensidade, de 6,7 graus, no arquipélago de Tonga, sem que fossem causados maiores danos. Todos estes movimentos sísmicos acontecem após o forte terremoto registrado na ilha indonésia de Java no sábado, que causou cerca de 5.000 vítimas. Esta zona do Pacífico é conhecida como "anel de fogo", por seu grande potencial de atividade sísmica e vulcânica.