O tremor ocorreu nas primeiras horas da manhã deste domingo, na província de Sichuan,segundo o Instituto Geofísico dos Estados Unidos. As autoridades de Sichuan disseram que a morte e os danos ocorreram na cidade de Moxi, de 30.000 mil habitantes, perto do epicentro do sismo.

Um terremoto de 8 graus atingiu Sichuan em 2008, resultando na morte de 87 mil pessoas e 5 milhões de desabrigados.