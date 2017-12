Terremoto deixa 16 mortos no leste da Indonésia Um forte terremoto sacudiu partes do leste da Indonésia nesta sexta-feira. Pelo menos 16 pessoas morreram, mais de cem ficaram feridas e centenas de casas e prédios foram danificados. O epicentro do tremor, de seis graus de magnitude, foi registrado a 30 quilômetros da ilha de Alor, cerca de 1.600 quilômetros a leste de Jacarta, disse o sismólogo Rhamat Triono.