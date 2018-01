Terremoto deixa 17 mil sem luz em Seattle O terremoto que atingiu hoje a região noroeste dos EUA deixou cerca de 17 mil moradores de Seattle sem energia elétrica. O aeroporto local foi fechado e o transporte ferroviário na região foi interrompido. Milhares de pessoas saíram às ruas, por temor de colapso de edifícios. De acordo com o Centro Nacional de Informação sobre Terremotos dos EUA, sediado em Golden (Colorado), o terremoto teve intensidade 7,0 na escala Richter e epicentro cerca de 55 km a sudoeste de Seattle. Ele foi sentido em Salt Lake City, a mais de mil quilômetros de distância, e também em Vancouver (Canadá). O presidente da Microsoft, Bill Gates, dava uma palestra em um hotel em Seattle no momento do terremoto e foi retirado às pressas do local. Algumas pessoas da platéia foram pisoteadas ao tentar sair, mas não há informes sobre ferimentos graves. As informações são da Associated Press e da CNN.