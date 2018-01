Terremoto deixa 19 feridos no Paquistão Um terremoto estremeceu neste domingo (09) a cidade paquistanesa de Quetta, no sudoeste do país, deixando pelo menos 19 pessoas feridas, informaram autoridades locais. A abalo sísmico de 4,7 graus na escala Richter foi registrado à 1h12 da madrugada local. O epicentro foi detectado na província de Baluquistão, onde fica Quetta, disse Salim Akhtar, funcionário do Departamento de Sismologia do Paquistão. Fontes do Hospital Civil de Quetta informaram que pelo menos 19 pessoas ficaram feridas, inclusive um homem que quebrou uma perna quando tentava sair de sua casa. Não foram reportados danos graves na cidade. Em 1935, um tremor de 7,5 graus de magnitude causou a morte de cerca de 50.000 pessoas em Quetta.