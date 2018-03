Terremoto deixa 20 mortos no México Um forte terremoto sacudiu na noite desta terça-feira o México e deixou um saldo de 19 mortos no estado mexicano de Colima, 700 km ao oeste da Cidade do México. Segundo a imprensa local, o tremor atingiu 7,6 graus da escala Richter e o epicentro aconteceu na costa do Pacífico, no estado de Colima. Outras cidades como Michoacán e Jalisco, onde uma pessoa morreu, também foram afetadas pelo terremoto. A capital mexicana sentiu o tremor por cerca de 40 segundos. Milhões de pessoas deixaram suas casas e locais de trabalho e o aeroporto foi obrigado a suspender decolagens e aterrissagens à espera de uma inspeção das pistas.