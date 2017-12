Terremoto deixa 27 feridos na China Um terremoto de 5,8 graus na escala Richter, destruiu 185 casas e deixou 27 pessoas feridas no sudoeste da China no começo desta quinta-feira, informou a agência de notícias Nova China. O terremoto atingiu o condado de Ninglang, na província de Yunnan, que faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã, por volta das 5h da manhã (20h, horário de Brasília). Segundo a Nova China, mais de 600 animais das fazendas da região estavam perdidos e as autoridades estimam que o terremoto tenha causado prejuízo de 120 milhões de yuans (US$ 14,5 milhões). As autoridades governamentais informaram que estavam enviando mais ajuda para Ninglang. O condado fica próximo de Lijiang, centro de turismo chinês localizado a mil quilômetros de distância de Pequim.