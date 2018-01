Terremoto deixa 564 mortos e 300 feridos no Marrocos Um forte terremoto matou hoje de madrugada pelo menos 564 pessoas e feriu pelo menos 300 no norte do Marrocos. O tremor de 6,5 graus na escala Richter estremeceu as zonas rurais perto da cidade de Al-Hoceima, na costa mediterrânea, e destruiu os vilarejos de Ait Kamra, Tamassint e Im-Zuren, onde cerca de 30 mil pessoas viviam em casas de barro. O número de mortos aumentou paulatinamente durante o dia à medida que as equipes de resgate chegavam à zonas remotas. Algumas famílias já haviam enterrado seus mortos. Dos 300 feridos, 80 estão hospitalizados. Equipes de resgate militares e civis foram enviadas às áreas afetas para ajudar a encontrar sobreviventes e vítimas entre os escombros. O governo também enviou vários helicópteros com ajuda humanitária e remédios. Veja mais informações nos links abaixo.